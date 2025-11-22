بحصدها 29 ميدالية ذهبية..ايران في المركز الثالث بدورة العاب التضامن الاسلامي

أفادت وكالة مهر للأنباء، شاركت البعثة الرياضية الايرانية في هذه الدورة باسم "سفراء الاقتدار" وشعار "أمل إيران"، بـ 190 رياضيًا ورياضية في 20 لعبة، وفازت بـ 29 ميدالية ذهبية و19 فضية و33 برونزية، لتحتل المركز الثالث بعد تركيا وأوزبكستان.

ومن بين النتائج البارزة حصول جميع اعضاء منتخبي المصارعة الحرة والرومانية على ميداليات (الرومانية 4 ذهبية و 2 برونزية) و(الحرة 4 ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية) وحصل فريق الووشو على 6 ميداليات (4 ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية) وفريق رفع الاثقال 16 ميدالية (3 ذهبية و 4 فضية و 9 برونزية) والعاب القوى 9 ميداليات (4 ذهبية و 3 فضية و 2 برونزية) والكاراتيه 5 ميداليات (3 ذهبية و 2 فضية) والتايكواندو 8 ميداليات (2 ذهبية و 2 فضية و 4 برونزية).

كما نال فريقا كرة الصالات والكرة الطائرة للرجال على الميدالية الذهبية.

وجاء ترتيب الدول العشر الاولى في المسابقات كالتالي: 1-تركيا 155 ميدالية (72 ذهبية و 44 فضية و 39 برونزية) 2-اوزبكستان 96 ميدالية (29 ذهبية و 35 فضية و 32 برونزية) 3-ايران 81 ميدالية (29 ذهبية و 19 فضية و 33 برونزية) 4-السعودية 57 ميدالية (18 ذهبية و 12 فضية و 27 برونزية) 5-مصر 45 ميدالية (17 ذهبية و 11 فضية و 17 برونزية) 6-البحرين 34 ميدالية (16 ذهبية و 11 فضية و 7 برونزية) 7-كازاخستان 56 ميدالية (15 ذهبية و 20 فضية و 21 برونزية) 8-نيجيريا 30 ميدالية (11 ذهبية و 12 فضية و 7 برونزية) 9-المغرب 26 ميدالية (10 ذهبية و 7 فضية و 9 برونزية) 10-اذربيجان 59 ميدالية (9 ذهبية و 19 فضية و 31 برونزية).

