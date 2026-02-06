وزير الخارجية الايراني يصل إلى العاصمة العمانية مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل "عراقجي" إلى مطار مسقط اليوم الجمعة، وكان في استقباله مسؤولون عمانيون.

ويرافقه في هذه الزیارة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، والمتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي"، ونائب وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية"حميد قنبري"، وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين.

ووفقًا لإعلان وزير الخارجية الإيراني ستُعقد جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة صباح اليوم في مسقط، ووفقًا لتصريحات المسؤولين الأمريكيين،سيتولى الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف"، و صهر "دونالد ترامب" ومساعده "جاريد كوشنر"، إدارة المحادثات مع إيران نيابةً عن الولايات المتحدة.

وكان "ويتكوف" قد وصل إلى مسقط قبل ساعات من وصول الوفد الإيراني.

وستُعقد هذه الجولة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في وقتٍ يهدد فيه الوجود العسكري الأميركي في المنطقة والتهديدات والادعاءات الموجهة ضد إيران أمن المنطقة.

وستجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمریکیة بينما تتحمل التجربة المريرة لخمس جولات من المفاوضات مع واشنطن، والتي توقفت في نهاية المطاف بسبب عدوان الکیان الصهیوني على إيران والهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية السلمية ولذلك، تُعدّ مسألة الثقة التحدي الأهم الذي يواجه إيران في هذه الجولة من المفاوضات.

