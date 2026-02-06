عراقجي: نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي الإيراني ضد أي تجاوزات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البو سعيدي قبل بدء المحادثات غير المباشرة الايرانية الامريكية في مسقط.

وناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع قضايا ثنائية وإقليمية، من بينها المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

واشار وزير الخارجية الايراني إلى نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استخدام الدبلوماسية لحماية المصالح الوطنية الإيرانية، مع الاستعداد التام للدفاع عن سيادة البلاد وأمنها القومي ضد أي تجاوزات أو مغامرات، واشاد بكرم ضيافة سلطنة عُمان وجهودها في هذا الصدد.

ومن جانب اخر أشاد وزير خارجية سلطنة عُمان بحسن نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤوليتها وجديتها في المساعي الدبلوماسية، وأشار إلى جهود جميع دول المنطقة لمنع أي تصعيد للتوتر، معرباً عن أمله في أن تُمهّد هذه الجولة من المحادثات، الطريق أمام تفاهم دائم بين إيران والولايات المتحدة.

وفي هذا الاجتماع، تم شرح وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقترحاتها بشأن قضايا التفاوض ومطالبها واعتباراتها.

