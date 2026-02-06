لعبة نفسية عسكرية أمريكية بالتزامن مع بدء المحادثات الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بينما بدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قبل دقائق في مسقط، يواصل الأمريكيون بثّ أخبار عسكرية بشكل مكثف في وسائل الإعلام.

مصادر أمريكية: قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حاضر أيضًا في المحادثات

في الوقت الذي بُثّ فيه خبر بدء المحادثات، زعمت مصادر إخبارية بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، قبل دقائق، وذكرت أيضًا أن مصادر رسمية لم تؤكد ذلك بعد.

ومع ذلك، أعلنت مراسلة الاذعة والتلفاز الايراني الحاضرة في مكان المحادثات أنه لا توجد معلومات حول وجود مسؤولين أمريكيين.

كما وردت أنباء في وسائل الإعلام عن دخول طائرتي شحن عسكريتين أمريكيتين عملاقتين من طراز C-5 إلى المنطقة قادمتين من الأجواء التركية!

يمكن تفسير هذا الخبر، وجميع الأخبار التي ستُنشر في الأيام القادمة، على أنه سياسة تفاوض تحت وطأة التهديدات العسكرية، بهدف دفع المسؤولين الإيرانيين إلى ارتكاب خطأ في المفاوضات.

