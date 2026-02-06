  1. إيران
٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٥٠ ص

غريب آبادي يؤكد على رغبة طهران للحفاظ على التنسيق المستمر مع بكين

أعرب نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" خلال لقاء مع مساعد وزير الخارجية الصيني "ليو بين"، عن تقديره لموقف الصين المحايد والعادل بشأن القضية النووية الإيرانية وأكد رغبة طهران في الحفاظ على التواصل والتنسيق المستمر مع بكين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مساعد وزير الخارجية الصيني في لقاء مع "غريب آبادي"، على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.

وقال "ليو بين" خلال هذا الاجتماع: لطالما دعمت الصين التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأضاف:إن الصين تدعم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعارض التهديد باستخدام القوة وفرض العقوبات.

وشدد قائلا: لقد أكدت إيران مراراً وتكراراً عدم رغبتها في الحصول على أسلحة نووية و إن الصين مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لمواصلة العمل على إيجاد حل مناسب ومستدام للقضية النووية الإيرانية.

/انتهی/

رمز الخبر 1968139

