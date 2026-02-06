غريب آبادي يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون في الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، الذي زار الصين، مع نورلان يرميكباييف، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، في مقر أمانة المنظمة ببكين.

وناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع القضايا الراهنة المتعلقة بأنشطة المنظمة في عام 2026. كما تناولا الاستعدادات اللازمة لاجتماع مجلس رؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقده خريف العام المقبل في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان.

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل قدرات الأمانة العامة، وتعزيز دورها في أنشطة المنظمة، وتوسيع صلاحيات الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون. كما اعتبر كاظم غريب آبادي أن مواصلة تقديم مقترحات الأمانة العامة بشأن مختلف جوانب التعاون وتحسين أداء منظمة شنغهاي للتعاون، لعرضها على الدول الأعضاء، خطوة جديرة بالاهتمام.

وقال الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون خلال الاجتماع: "تكتسب القمة المقبلة أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس هذه المنظمة،" مؤكداً على أهمية مضمون شعار هذه القمة بعنوان "25 عاماً لمنظمة شنغهاي للتعاون: "معا من أجل سلام وتنمية وازدهار مستدام."

وناقش الاجتماع أيضاً بعض جوانب تنفيذ المبادرات المشتركة في مجالات الأمن الإقليمي والشراكة الاقتصادية وتعزيز المؤسسات في المنظمة، وتم استعراضها.

