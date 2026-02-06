  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٥:٣٩ م

انتهاء جولة المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران في مسقط

عراقجي: كانت بداية جيدة / والتحدي الأكبر هو انعدام الثقة بين الطرفين

قال وزير الخارجية الايراني عُقدت اليوم عدة جولات من الاجتماعات، حيث تم عرض وجهات نظرنا ومخاوفنا، ونوقشت القضايا في جوٍّ إيجابي للغاية. عموماً، كانت بداية جيدة، لكن استمرارها يعتمد على المشاورات في العواصم.

أفادت وكالة مهر للأنباء قال عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني: أجرينا محادثات مكثفة ومطولة. وعُقدت عدة اجتماعات غير مباشرة من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

صرح عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، بأن محادثات إيران والولايات المتحدة اليوم، التي عُقدت بشكل غير مباشر، كانت بداية موفقة.

وقال عراقجي: بعد ثمانية أشهر مضطربة، بدأت المحادثات، والتحدي الأكبر هو انعدام الثقة.

وأضاف: كان هناك شبه اتفاق على استمرار المفاوضات، وكان من المقرر أن تستمر، لكننا سنحدد الوقت والطريقة والتاريخ في المشاورات القادمة التي ستُجرى من خلال وزير الخارجية العماني، إن شاء الله. وقال: "إذا استمر هذا المسار، فسيتم إنشاء إطار عمل واضح للمفاوضات".

وشدد عراقجي ان موضوع محادثاتنا نووي فقط، ولا نناقش أي موضوع آخر مع الأمريكيين.

وأردق: بالطبع، ذكرنا أن المحادثات النووية وحل القضايا الرئيسية يجب أن تجري في جو هادئ، بعيدًا عن التوتر والتهديدات.

شرط أي محادثات هو الامتناع عن التهديدات والضغوط. وقد أوضحنا هذه النقطة اليوم، ونتوقع الالتزام بها حتى تستمر المحادثات.

/انتهى/

رمز الخبر 1968153

You are replying to: .
