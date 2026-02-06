مسؤول برلماني: ايران تشارك في المفاوضات بالاعتماد على قوتها الوطنية ودعم الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد "عزيزي" في إشارة إلى تاريخ سلوك أمريكا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة: إن الشعب الإيراني الصامد والواعي يدرك تماما أن سجل الولايات المتحدة مليء بخرق الوعود والخداع والانتهاك الصارخ للالتزامات الدولية؛ وهي تجربة أثبتت لبلادنا صحتها في مراحل تاريخية مختلفة، وأصبحت اليوم رصيداً استراتيجياً في عملية صنع القرار الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

وفي إشارة إلى محادثات "مسقط"، صرح قائلاً: سيشارك فريق التفاوض الإيراني في عملية المفاوضات بالاعتماد على مكونات القوة الوطنية، والإقتدارالميداني، والدعم الشعبي، ومن موقف فعال وقوي.

وأضاف: يجب على فريق التفاوض أن يتابع مهمة حماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني بكل يقظة، مستفيداً من التجارب السابقة، وفي إطار الخطوط الحمراء للنظام.

وقال "عزيزي": سیقوم مجلس الشورى الإسلامي وخاصة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إطار واجباته الرقابية، بمراقبة عملية المفاوضات عن كثب وبشكل مستمر، وسیحمي بحزم المصالح الوطنية والأمن الاستراتيجي وحقوق الشعب الإيراني.

