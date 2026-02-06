وزير الخارجية العماني یعلق على المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء كتب وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي اليوم بعد انتهاء المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في مسقط: "لقد توسطنا في محادثات جادة للغاية في مسقط بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية العماني: "كان من المفيد توضيح وجهات نظر إيران والولايات المتحدة وتحديد المجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها. هدفنا استئناف المحادثات في الوقت المناسب بعد دراسة متأنية لنتائجها في طهران وواشنطن".

انتهت الجولة الجديدة من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، التي بدأت صباح اليوم الجمعة 17 فبراير في مسقط بوساطة عمانية.

في هذه الجولة من المحادثات، مثّلت فرق التفاوض الإيرانية والأمريكية؛ تبادل الطرفان مجموعة من الآراء والاعتبارات والتوجهات عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وتشير التقييمات إلى وجود تفاهم على مواصلة المفاوضات.