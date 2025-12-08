عراقجي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني تعزيز العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقد لقاءً ومحادثات مع شاهين مصطفيف، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أذربيجان.

وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول وضع العلاقات الثنائية، وتشاورا حول سبل تعزيزها وتطويرها.

وأشار نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، إلى الروابط الثقافية والتاريخية الوطيدة بين البلدين، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على مستوى رئيسي البلدين، واعتبر زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة قرب الحدود نتائج ملموسة لزيارة الرئيس بزشكيان إلى باكو، ودليلاً على عزم الحكومتين وإرادتهما على توسيع نطاق العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين.

وأشار السيد مصطفاييف إلى زيارته الثلاث إلى إيران خلال العام الماضي وزياراته لمختلف المحافظات الإيرانية، وأكد استعداد جمهورية أذربيجان لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.

وأشار وزير الخارجية إلى المحادثات المثمرة والبناءة التي أجراها مع رئيس جمهورية أذربيجان ووزير خارجيتها ورئيسة الجمعية الوطنية خلال هذه الزيارة، وأعرب عن ثقته بأن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال هذه المحادثات ستؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والترانزيت والطاقة والمياه والسياحة الثقافية.

كما أعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لأداء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي يرأسها وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ونائب رئيس الوزراء الأذربيجاني، وشدد على أهمية مواصلة المشاريع الاقتصادية المشتركة بفعالية حتى تحقق نتائجها المرجوة، بالإضافة إلى الاستفادة بشكل أكبر من قدرات المحافظات المجاورة.

وكان وزير الخارجية قد التقى في وقت سابق رئيسَ الجمهورية إلهام علييف، ووزيرَ الخارجية جيحون بيراموف، ورئيسةَ البرلمان صاحبه غفاراوا، وأجرى معهم مباحثات.

وخلال هذه اللقاءات، جرى تبادل وجهات النظر بشأن مجموعة من الموضوعات الثنائية، من بينها مسار التفاعلات السياسية، والقضايا المرتبطة بعلاقات الجوار، وآليات إدارة العلاقات بين البلدين.