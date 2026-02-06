المحلل الامريكي السابق لـ CIA: الهجوم علي إيران يعني غرق السفن الامريكية +الفيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال لاري سي جانسون الخبیر والمحلل الامريكي السابق لـ CIA إن تهديدات ترامب أقرب إلى رد فعل سياسي منها إلى خطة حرب، ولكن في حال تنفيذها، قد تؤدي إلى كارثة عسكرية وهزيمة نكراء لنا أمام إيران.

وشدد جانسون أن تجربة الهزيمة في البحر الأحمر، ونقص الذخيرة الدفاعية، وقدرات إيران الصاروخية والمسيرة، تُظهر أن المواجهة المباشرة لن تكون استعراضًا للقوة، بل طريقًا لإغراق السفن ومقتل البحارة الأمريكيين.

يذكر أن لاري جونسون عمل في وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية مستشارا وخبيرا في وزارة الدفاع لشؤون مكافحة الإرهاب.

