وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، اليوم السبت مع وزير خارجية قطر، محم بن عبدالرحمن آل ثاني بعد خطابه في منتدى الجزيرة 2026 في الدوحة.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء أحدث التطورات الاقليمة، بما فيها مسار تنفيذ اتفاقية وقف اطلاق النار في غزو والتطورات المرتبطة بالمفاوضات النووية بين ايران والولايات المتحد التي جرت جولة منها امس الجمعة في مسقط.

أشاد وزير خارجية بلادنا بجهود قطر الجميلة، في الملف النووي الإيراني، وقدم تقريراً عن اللقاء الدبلوماسي الأخير بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وخلال استعراض التطورات الإقليمية، أكد الطرفان على المسؤولية المشتركة لجميع دول المنطقة في الحفاظ على الأمن والاستقرار المستدامين فيها.

تجدر الإشارة إلى أن وزير خارجية بلادنا وصل إلى الدوحة، عاصمة قطر، الليلة الماضية للقاء المسؤولين القطريين بعد اختتام محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان.

