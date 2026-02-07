عراقجي: التفاوض هو الحل الوحيد للملف النووي..التخصيب الصفري والصواريخ البالستية خارج إطار المحادثات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة جرت بشكل غير مباشر واقتصرت على الملف النووي، معتبرًا أنها بداية إيجابية، لكنها تتطلب وقتًا وجهدًا لبناء الثقة اللازمة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

وأوضح عراقجي أن خيار «التخصيب الصفري» مرفوض تمامًا وخارج إطار المفاوضات، مؤكدًا أن تخصيب اليورانيوم حق ثابت لإيران وسيستمر، مشيرًا إلى أن الهجمات العسكرية لم تتمكن من تدمير القدرات النووية الإيرانية.

وأضاف أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق يبعث على الاطمئنان فيما يخص التخصيب، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن البرنامج الصاروخي الإيراني شأن دفاعي بحت، ولا يمكن التفاوض بشأنه لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن مسار المفاوضات يجب أن يكون خاليًا من أي تهديد أو ضغوط، معربًا عن أمله في أن ينعكس ذلك في التوجه الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مفاوضات واقعية يتطلب بناء الثقة وتحقيق نتائج عادلة قائمة على مبدأ الكسب المتبادل.

ولفت عراقجي إلى أن واشنطن عادت إلى طاولة المفاوضات بعد أن لجأت سابقًا إلى الضغوط والهجمات العسكرية، مؤكدًا أن الملف النووي الإيراني لن يُحل إلا عبر المفاوضات.

وتابع: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا ورغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنه كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأمريكي>

وأكد وزير الخارجية: احتمال الحرب موجود دائما ونحن مستعدون لذلك ومن أجل الحيلولة دون وقوع الحرب، مبينا: لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة.

وصرح قائلا: نحن لا نهاجم دول الجوار بل القواعد الأمريكية فيها وهناك فرق كبير بين الأمرين.

وفي ختام حديثه، أوضح أن مستوى تخصيب اليورانيوم يعتمد على احتياجات إيران، مشددًا على أن اليورانيوم المخصب لن يخرج من الأراضي الإيرانية.

