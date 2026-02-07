الإمارات ترحب بمحادثات طهران وواشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة أنباء العين، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، بعقد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، مؤكدةً دعمها للسلام الإقليمي والدولي.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس الجهود المبذولة نحو الحوار وخفض التوترات.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على: "نُثني على جهود سلطنة عُمان في تهيئة بيئة مناسبة للمفاوضات واستضافة هذه المحادثات، وتعكس هذه الخطوة الدور البنّاء الذي تضطلع به الدولة في دعم الحوار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشارت الإمارات إلى أن تعزيز الحوار وخفض التوترات، والالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، هي الركائز الأساسية لحل الأزمات الراهنة.

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن سياسة الدولة الثابتة هي حل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، مضيفة: "نأمل أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية وأن تسهم في خلق الهدوء وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين والسلام الدولي".

