إلقاء القبض على 11 عضواً من جماعة بيجاك الإرهابية في كرمانشاه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد محسن كريمي، قائد مقر قيادة النجف الأشرف، اليوم في مقابلة صحفية: بفضل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة واليقظة التي أبدتها القوات في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بمحافظة كرمانشاه، والمعلومات الاستخباراتية لمقر قيادة النجف الأشرف، تم تحديد هوية 11 من القادة الداخليين لجماعة بيجاك الإرهابية وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف: كان هؤلاء الأفراد، وهم أعضاء في التنظيم الداخلي لجماعة بيجاك الإرهابية، يعملون ضمن خليتين منظمتين، وكانوا يسعون، من خلال اتصال مباشر بعناصر هذه الجماعة، إلى تنفيذ أعمال تخريبية وزعزعة أمن المواطنين. تم التعرف عليهم واعتقالهم قبل اتخاذ أي إجراء فعلي.

وصرح قائد مقر النجف الأشرف، مؤكداً على المراقبة المستمرة لتحركات العدو: "تتابع قوات استخباراتنا جميع التحركات والتهديدات الأمنية على مدار الساعة، ونحذر من يستهين بأمن الشعب بأن رداً حاسماً لا هوادة فيه ينتظره".

وأشاد العميد كريمي بجهود قوات الاستخبارات قائلاً: "الحمد لله، بفضل الجهود الدؤوبة لوحدة استخبارات الحرس الثوري وقر النجف الأشرف، تم الحصول على معلومات قيّمة ودقيقة حول تحركات هذه الشبكة الإرهابية في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى التعرف الكامل على أعضائها واعتقالهم".

وتابع: "اعترف هؤلاء العناصر في اعترافاتهم الأولية بصلتهم التنظيمية بجماعة بيجاك الإرهابية، وبتخطيطهم لزعزعة الأمن، ويجري التعامل مع قضيتهم بجدية تامة".

واختتم قائد قاعدة النجف أشرف حديثه بالتأكيد على أن: "أمن الشعب هو الخط الأحمر للقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، وأي نشاط إرهابي أو عمل ضد سلامة المجتمع سيقابل برد قاسٍ ومؤسف".

/انتهى/