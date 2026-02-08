قالیباف يهنئ المنتخب الإيراني لكرة الصالات بفوزه ببطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قاليباف المنتخب الإيراني لكرة الصالات بفوزه ببطولة آسيا وقال: ان فوز المنتخب الإيراني لكرة الصالات ببطولة آسيا هو ثمرة مزيج فريد من المهارة والتماسك والروح الرياضية، مما جعل هذا الفريق رمزًا للفخر في الرياضة الوطنية لسنوات؛ وهو نجاح لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة جهود دؤوبة وإيمان بالقدرات الوطنية.

هذا الإنجاز القيّم هو ثمرة جهدٍ كبير بذله الجهاز التدريبي واللاعبون، الذين، إلى جانب مهاراتهم الفنية العالية، وضعوا الالتزام والأخلاق والحماس الوطني في صميم عملهم، وأثبتوا أن البطولة تدوم عندما تقترن بالمسؤولية والاحترافية.

لا شك أن هذا الشرف العظيم دليلٌ واضح على قدرات الرياضة الإيرانية، ونموذجٌ مُلهم لشباب البلاد ليتطلعوا إلى آفاقٍ أوسع بالإيمان والانضباط والمثابرة.

