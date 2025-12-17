مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية الأفغاني في كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد وزير الخارجية الايراني ومدير شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية محمد رضا بهرامي مع وزير الخارجية الأفغاني،امير خان متقي في كابول وأجرى معه محادثات.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الآراء حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في أفغانستان، والذي عُقد يوم الإثنين الماضي في طهران بحضور دول الجوار والإقليم، بهدف إجراء حوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات في أفغانستان، واستضافته وزارة الخارجية الإيرانية.

وشارك في ذلك الاجتماع ممثل رئيس وزراء باكستان، وممثلي رؤساء روسيا وأوزبكستان، ومندوبو وزارات الخارجية في الصين وطاجيكستان وتركمانستان.