إيران وأوزبكستان تؤكدان على تسهيل التجارة الزراعية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّحت مريم جليلي مقدم، رئيسة منظمة حماية النباتات في إيران، خلال اجتماعها مع إبراهيم أرغاشيف، رئيس منظمة حماية النباتات في جمهورية أوزبكستان، في معرض حديثها عن الإجراءات المتخذة والنشاط المتزايد في مجال حماية النباتات، قائلةً: "يمكن للتعاون بين منظمتي حماية النباتات الوطنيتين في البلدين أن يلعبا دورًا فعالًا في تطوير التجارة الزراعية وضمان سلامة تبادل المنتجات الزراعية".

وأضافت: "تبذل منظمة حماية النباتات الوطنية، انطلاقًا من نهج قائم على المسؤولية، قصارى جهدها لضمان إجراء التجارة الزراعية بين البلدين بشكل آمن وخالٍ من العوامل الضارة بالنباتات".

في معرض حديثها عن دور هذه المنظمة في حماية صحة المنتجات الزراعية وتطبيق متطلبات الحجر الصحي، صرّحت رئيسة منظمة وقاية النبات في إيران: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لتقديم قدراتها العلمية والتقنية والتنفيذية في مجال مكافحة الآفات، وإدارة صحة النبات، وتبادل المعلومات المتخصصة مع الجانب الأوزبكي، والاستفادة من خبرات ومعارف الجانب الأوزبكي".

وأشارت إلى أن تطوير تعاون منظم بين البلدين يُعدّ عاملاً فعالاً في إزالة العوائق التقنية وتيسير تجارة المنتجات الزراعية.

كما أكّدت جليلي مقدم على ضرورة توسيع نطاق التعاون العلمي والتقني، وتبادل الخبرات، وتعزيز الرقابة الصحية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن الحجر الصحي النباتي في البلدين، واضافت: "إن زيادة التفاعل بين الخبراء، وعقد اجتماعات فنية مشتركة، وإنشاء آليات منسقة، من شأنه أن يُسهّل عملية تجارة المنتجات الزراعية".

وفي ختام الاجتماع، أشار إبراهيم أرغاشيف، رئيس منظمة وقاية النبات في جمهورية أوزبكستان، إلى المكانة المتميزة لمنظمة وقاية النبات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين الدول المصدرة للمنتجات الزراعية إلى أوزبكستان، معتبرًا ذلك دليلاً على انضباط ودقة وكفاءة مديري ومتخصصي المنظمة الإيرانية.

ورحب أرغاشيف بالآراء المطروحة، مؤكدًا على الإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون الزراعي والحجر النباتي بين البلدين.

كما دعا إلى تيسير إجراءات الحجر الصحي، وإقامة قنوات اتصال إلكترونية بين الأنظمة المعنية في البلدين، مصرحًا بأن: "تطوير تعاون منظم يُرسي الأساس لتعزيز الثقة وتسريع التبادل التجاري".

وفي الختام، أكد الطرفان على مواصلة المناقشات الفنية، وتعزيز التعاون المؤسسي، ووضع برامج مشتركة في مجال وقاية النبات والحجر النباتي.

