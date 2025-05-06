تعاون علمي إيراني عراقي بين جامعة شريف للتكنولوجيا والتعليم العالي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن جامعة شريف للتكنولوجيا، ان من أجل تعزيز وتوسيع التعاون والتفاعلات الدولية في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية مع العراق، سافر وفد من جامعة شريف للتكنولوجيا برئاسة الدكتور موسوي رئيس جامعة شريف إلى هذا البلد.

وخلال هذه الرحلة، التقى الدكتور موسوي والوفد وناقشوا مع الدكتور العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، والدكتور حسين فلامز مستشار رئيس الوزراء العراقي، والدكتور إنصاف، رئيس جامعة بغداد، والدكتور شفيق، رئيس هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، والدكتور فياض محمد، وكيل وزير التخطيط ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس والسيطرة النوعية العراقية.

وفي اجتماعات منفصلة عقدت؛ أكد الدكتور العبودي على مكانة جامعة شريف للتكنولوجيا في المنطقة وأبدى اهتمامه بتطوير التعاون العلمي. ورحب الدكتور موسوي بهذا الموضوع وأبدى استعداده للتعاون وتبادل الخبرات في شكل إنشاء فرع لجامعة شريف للتكنولوجيا في بغداد.

كما زار الدكتور موسوي بعض المشاريع قيد التطوير في جامعة بغداد بهدف نقل الخبرات، فيما تم بحث التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجامعتين في لقاء استضافه الدكتور انصاف رئيس جامعة بغداد وحضره الدكتور حسين فلامز مستشار رئيس الوزراء العراقي. جامعة بغداد، التي احتلت المرتبة الأولى في العراق حسب تصنيف QS، تضم نحو 70 ألف طالب و6 آلاف عضو هيئة تدريس.

كما التقى الدكتور موسوي بالدكتور شفيق رئيس هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي العراقية وبحث معه توسيع التعاون العلمي بين الطرفين.

وفي ختام هذه الرحلة استضاف الدكتور فياض محمد وكيل وزير التخطيط ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس والسيطرة النوعية العراقية رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا في وزارة التخطيط العراقية. وأعلن الدكتور فياض محمد في معرض شرحه لمجالات عمل هيئة المواصفات والمقاييس العراقية، استعداده للتعاون العلمي في هذا اللقاء. وأكد الدكتور موسوي أيضًا على التعاون وتبادل الخبرات في مجال المختبرات المرجعية. بعد ذلك قام رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا بزيارة المختبرات واطلع عن كثب على نشاطات هيئة المواصفات والمقاييس العراقية.

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