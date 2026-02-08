إيجئي: العدو مهزوم ومتوتر لذلك يركز على خلق الانقسامات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح حجة الإسلام غلامرضا محسني إيجي، خلال زيارة إلى محافظة مركزي اليوم الأحد: العدو الآن مهزوم ومتوتر، وقد ركّز جهوده على خلق الانقسامات في البلاد.

وأضاف: للأسف، يُحقق العدو نجاحًا في بعض الجوانب، ونشهد اليوم من كانوا يومًا مع الثورة يُصدرون بيانات، ولكن لا بد من الاعتراف بأن هؤلاء الناس مساكين ومُتضررون، ويعملون لصالح الصهاينة المجرمين.

وصرح رئيس السلطة القضائية قائلاً: أي انحراف عن نهج القيادة سيضعنا في موقف مماثل لخونة الدفاع المقدس الذين انقلبوا على العدو في الماضي، وأصبحوا اليوم مرتزقة في خدمة الصهاينة.

وفي إشارة إلى الضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو، قال: لقد استخدم العدو كل إمكانياته لوضع معيشة الشعب الإيراني في مأزق حقيقي، وهذا واضح للجميع. ففي الوقت الذي يقترح فيه التفاوض، يفرض عقوبات جديدة على الشعب الإيراني.

وأضاف حجة الإسلام إيجئي: لقد أظهرت تجارب الفترات السابقة أيضاً أنه بالتزامن مع المفاوضات، فرض العدو حرباً اقتصادية، بل وعسكرية، على البلاد، وهذه سمة ثابتة للعدو.

فيما يتعلق بأحداث الشغب التي وقعت في يناير، صرّح حجة الإسلام إيجئي قائلاً: "بلغ العنف في هذه الفتنة مستوىً غير مسبوق، وكان الجناة الرئيسيون إرهابيين درّبهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وإلى جانبهم، كان هناك أيضاً بعض الأشخاص المضللين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين، وسيتم التعامل مع تهمهم قانونياً".

وأكد رئيس السلطة القضائية: "القضاء صفحة شفافة ونزيهة، ولا ينبغي أن يكون هناك أدنى شائبة في سلوك القضاة والعاملين في القضاء".

وأضاف: "من المتوقع أن يخدم العاملون في القضاء، على الرغم من ضغط العمل الكبير وصعوبات المعيشة، الشعب والموكلين بأقصى درجات الجهد والاحترام والتواضع، وألا يكون هناك أدنى انقطاع في تقديم الخدمات القضائية للشعب".

