كمال خرازي: بداية المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت موفقة، ولكن كل الاحتمالات واردة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تقييمه لعملية المفاوضات التي بدأت مؤخراً بشكل غير مباشر مع الأمريكيين، قال السيد كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: "نأمل أن تسير هذه العملية على ما يرام، وبالطبع، كل شيء ممكن، وهذا يعتمد أيضاً على الطرف الآخر".

وقال خرازي: "على الأمريكيين ان بدركوا أن المسارات السابقة لا تُفضي إلى أي نتيجة، وعليهم أن يسلكوا مسارات جديدة".

كما أشار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: "حتى الآن، بدأت المفاوضات بداية موفقة، وبإذن الله، سنرى ما سيحدث".

