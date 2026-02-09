  1. القدس و فلسطین
٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٢:٢٩ م

تصعيد استيطاني خطير.. لجان المقاومة تدعو لفك الارتباط بأوسلو وتصعيد المقاومة

اعتبرت لجان المقاومة الفلسطينية، القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على توسيع السيطرة على مناطق A وB في الضفة الغربية، بمثابة إعلان حرب صريح، يهدف عملياً إلى ضم الضفة الغربية وفرض وقائع ميدانية جديدة تهدد الوجود الفلسطيني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأكدت اللجان في بيان لها أن هذه القرارات المتطرفة تمثل تصعيداً خطيراً للاستيطان، وهدم المنازل في الضفة والقدس، وتكريس سياسة الفصل العنصري والسيطرة الكاملة، مع إنكار الوجود السياسي الفلسطيني وترسيخ الاحتلال كواقع إداري دائم تحت غطاء وظيفي.

وأضافت اللجان أن الشعب الفلسطيني يواجه تحدياً تاريخياً ووجودياً، ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى فك الارتباط باتفاق أوسلو، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى جعل السيطرة والاحتلال واقعاً أبدياً.

كما ناشدت أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى التوحد وتصعيد المقاومة والثورة، لتحطيم أوهام حكومة الفاشيين في الكيان الصهيوني بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية.

