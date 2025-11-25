الادميرال إيراني: ترتكز رؤية القوة البحرية على التفاعل مع الدول المجاورة والصديقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية الإيرانية، صباح اليوم في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم البحرية، الشعب الإيراني ورفاقه وعائلات شهداء هذه القوة بهذا اليوم، وأكد: أن دماء الشهداء الزكية وأجسادهم الطاهرة في أعماق مياه الخليج الفارسي دليل على شرعية إيران.

وفي إشارة إلى دور البحرية في الدفاع المقدس، قال: "لقد استطاعت هذه القوة تدمير القوة البحرية لنظام البعث والدفاع عن الشريان الاقتصادي للبلاد".

وأضاف قائد البحرية: "لقد برزت هذه القوة بقوة في المحافل الدولية، واستطاعت حماية مصالح جمهورية إيران الإسلامية في المياه البعيدة".

وفي إشارة إلى السياسات البحرية التسع التي أعلنها سماحة القائد، قال قائد البحرية: "إن تنفيذ هذه السياسات من أهم واجبات البحرية، والتواجد المستمر في المياه الدولية شرط أساسي لتحقيقها".

وأعلن: "حتى الآن، تم إرسال أكثر من 103 أسطول إلى المياه الإقليمية، ويقوم أسطولان حاليًا بمهام في هذه المناطق".

وأكد الأدميرال الإيراني أن رؤية البحرية ترتكز على التفاعل والتعاون مع الدول المجاورة والصديقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يضمن أمن الممرات المائية وسلامة خطوط الشحن.

كما أعلن قائد البحرية عن الكشف عن معدات وسفن جديدة في الأيام المقبلة، واصفًا ذلك بأنه خطوة نحو تنفيذ أفضل لمهام القوة.

وأشار إلى التعاون الواسع مع الجامعات والمراكز العلمية ومعاهد البحوث، قائلاً: إن هذه التفاعلات عززت الأمن والسلامة البحرية.

وفيما يتعلق بجاهزية البحرية لمواجهة التهديدات، قال: إن تحسين الجاهزية أولوية مشتركة لجميع جيوش العالم، وقد حافظت بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا على جاهزيتها على أعلى مستوى.

واعتبر وجود أسطولين في المياه الإقليمية وجاهزية أسطولين آخرين للانتشار دليلًا على قدرة القوة على الدفاع عن مصالح البلاد، وقال: إن هذا الوجود يدل على استمرارية التدفقات التجارية والاقتصادية وأمن خطوط الشحن.

وقيّم الأدميرال الإيراني أداء البحرية خلال عامٍ واحدٍ بإيجابية، وأشار إلى أن إجراء مناورات مشتركة مع الدول الصديقة، والمشاركة في الفعاليات العلمية والعسكرية الدولية، واستضافة برامج عالمية، وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات العسكرية، من أهم إنجازات هذه الفترة.

وردًا على سؤال حول تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات، قال: "يحاول الأعداء تصوير هذه الإجراءات على أنها عقوبات أممية، لكن في الواقع، هذه العقوبات تستهدفهم. فالسفن الإيرانية والسفن التي تحمل علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُنفذ مهامها بحرية تامة، والعديد من الدول تتفاعل مع إيران. واعتبر مهمة الأسطول 86 مثالًا واضحًا على عدم فعالية العقوبات في أداء البحرية".

/انتهى/