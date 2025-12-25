قائد البحرية الايرانية: الكثير من التكنولوجيات الاستراتيجية تعود للمتطلبات العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف العميد ايراني خلال لقائه اليوم الخميس حشدا من اساتذة وطلبة كلية العلوم البحرية في نوشهر (شمال) ان البحوث تكون مفيدة عندما تفضي الى قرارات تسهم في تسوية القضايا الحالية والمستقبلية للبلاد وتعزيز الاقتدار الوطني.

واكد ضرورة ان تركز البحوث والدراسات على الرؤية المستقبلية قائلا ان البحوث والدراسات يجب ان تتناول القضية وان تكون هادفة وقائمة على المعرفة الدقيقة للتهديدات والاضرار والامكانات.

وتابع انه يجب متابعة البحوث الدفاعية اليوم مع الاولوية على حفظ السيادة وامن الشعب واقتدار البلاد، المسار الذي انطلق مع الثورة الاسلامية وتحول الى شجرة عملاقة.

ومضى يقول ان التركيز الرئيسي للانشطة البحثية والعملانية يجب ان يكون موجها لتوفير امن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والابقاء على خطوط المواصلات الدولية مفتوحة.

واشار قائد سلاح البحر بالجيش الى مشاركة قوات البلاد في 12 حدثا دوليا والمناورات الاقليمية الدولية والمشاركة في المعاهدات الاقتصادية بما فيها بريكس وقال انه سيتم اجراء مناورات مستقبلية ثلاثية بمشاركة البلدان المختلفة.