آخر إحصائيات الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب ، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أصدرت بياناً أعلنت فيه آخر إحصائيات الشهداء والجرحى جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 72,373 شخصاً استشهدوا جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الجرحى جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ بداية الحرب بلغ 171,666 جريحاً.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن نقل جثامين 5 شهداء إلى المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى 5 جرحى آخرين.

ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استشهد 586 شخصاً وأصيب 1558 آخرون. كما تم خلال هذه الفترة انتشال جثامين 717 شهيداً من تحت الأنقاض.

