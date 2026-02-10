  1. إيران
١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:٢٨ م

آخر إحصائيات الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء في هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قد ارتفع إلى 72370 شهيداً، وعدد الجرحى إلى 171666 جريحاً.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب ، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أصدرت بياناً أعلنت فيه آخر إحصائيات الشهداء والجرحى جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 72,373 شخصاً استشهدوا جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الجرحى جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ بداية الحرب بلغ 171,666 جريحاً.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن نقل جثامين 5 شهداء إلى المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى 5 جرحى آخرين.

ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استشهد 586 شخصاً وأصيب 1558 آخرون. كما تم خلال هذه الفترة انتشال جثامين 717 شهيداً من تحت الأنقاض.

