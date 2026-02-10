دمشق: أحبطنا مخططاً إرهابياً في منطقة المزة، دمشق

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الإخبارية، أن مصدراً في وزارة الداخلية السورية أعلن تحييد مخطط إرهابي واعتقال خلية إرهابية استهدفت منطقة المزة في دمشق.

وأضاف المصدر أن الخلية الإرهابية كانت تُحضّر لهجوم جديد يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في هذه المنطقة السكنية.

وأعلن المصدر ضبط منصات إطلاق صواريخ ومعدات كانت مُعدّة لتنفيذ أعمال إرهابية.

وفي الرابع من يناير/كانون الثاني، أفادت مصادر إخبارية سورية بسقوط عدة صواريخ على حي المزة الشهير في العاصمة السورية دمشق، مما تسبب بأضرار مادية قرب المطار العسكري وأماكن عامة.

