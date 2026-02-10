بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى الحضور الحماسي في مسيرات "22 بهمن"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس "بزشكيان" دعا اليوم الثلاثاء عشية الذكرى السنوية السابعة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية في ايران، دعا أبناء الشعب الإيراني بان يسطر ملحمة من خلال حضوره الحماسي في مسيرات "22 بهمن"؛ واكد على أن البلاد تمر بمرحلة حيوية ومصيرية، في وقت يسعى فيه الأعداء إلى زعزعة الوحدة والتماسك والوفاق الوطني.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن العدو، للأسف، تمكن من اثارة العديد من المشاكل داخل المجتمع؛ مشددا على ضرورة حضور الشعب الإيراني بكل عزم في مسيرات "22 بهمن" ليظهر صلابته وفي الدفاع عن سيادة ايران والقيم الوطنية والدينية.

وأشار إلى ضرورة أن تظهر إيران للعالم بأنه، رغم جميع الهواجس والمشاكل، لكن أبناء الشعب متحدون معا في الدفاع عن وطنهم؛ لافتا إلى أن الأزمات فُرضت على البلاد من قبل أولئك الذين يرفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويسعون عبر مختلف الوسائل إلى زيادة الضغوط على الشعب الإيراني لتحقيق أهدافهم الخبيثة.

وختم رئيس الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على أن الحضور الشعبي الواسع في مسيرات احياء الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الاسلامية، يشكّل ردا حاسما وقويا على أعداء إيران، ويبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الشعب الإيراني، رغم كل التحديات والمخاوف، ثابت على مبادئه.

/انتهی/