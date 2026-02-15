صادرات إيران إلى سلطنة عمان تسجل نمواً بنسبة 30%

وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية- العمانية المشتركة "جمال رازقي جهرمي" نموا بنسبة 30 في المائة في الصادرات الإيرانية إلى عمان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الإيراني (بدأ في ۲۰ آذار/مارس ۲۰۲۵)، وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا النمو.

وقال "رزاقي جهرمي" الیوم الأحد: إن حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان شهد نموا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف:ارتفع حجم الصادرات الإيرانية إلى سلطنة عمان بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وأعرب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العمانية المشتركة عن أمله في استمرار هذا النمو، قائلاً: یسعی الناشطون الاقتصاديون والغرفة التجارية المشتركة بين البلدين إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل.

وفي اشارة إلى أسباب هذا النمو التجاري،قال "رزاقي جهرمي": لطالما كانت لإيران علاقات سياسية ودية مع سلطنة عمان، مما أدى إلى توسيع العلاقات التجارية بين النشطاء الاقتصاديين في البلدين.

