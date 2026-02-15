وزير الخارجية الكويتي يهنئ وزير الخارجية الايراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة تهنئة، هنأ وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعا وزير خارجية الكويت، الله عز وجل أن يمنّ على وزير الخارجية الايراني بالصحة والسعادة، وأن يوفق الشعب الإيراني الكريم لمواصلة مسيرته نحو التقدم والازدهار، وأن يديم عليه الأمن والاستقرار.

وأشار معالي الوزير إلى العلاقات الوطيدة والراسخة التي تربط البلدين الصديقين، إيران والكويت، وإلى الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان في مختلف المجالات، معرباً عن أمله في أن يستمر التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويعزز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

/انتهى/