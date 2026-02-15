رضائي: الوفد الإيراني المفاوض أعد حزمة من المقترحات لکننا لسنا متفائلين كثيرا بالنتيجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة صحفية، أوضح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، تفاصيل المفاوضات المقبلة، وحدد أطر طهران وخطوطها الحمراء.

وأكد قائلاً: "في هذه الجولة من المفاوضات، لا يوجد نقاش حول وقف تخصيب اليورانيوم أو التخلي عنه، ولن يتم إخراج المخزونات النووية الإيرانية من البلاد".

وأشار رضائي إلى تاريخ المفاوضات، قائلاً: "هذه الأمور قد وافق عليها الأمريكيون بالفعل".

أكد النائب البرلماني أن محادثات جنيف لا علاقة لها بقضايا الصواريخ أو القضايا الإقليمية، مضيفًا: "نعتقد أن الكيان الصهيوني هو القضية الرئيسية في المنطقة، وأن تهديداته يجب مناقشتها خارج هذه المفاوضات، وبصيغة أخرى مع دول المنطقة، لضمان التنمية والسلام والمصالح المشتركة".

وفي إشارة إلى استعداد إيران لحل المخاوف النووية في اجتماع الثلاثاء، قال رضائي: "أعدّ فريق التفاوض حزمة مقترحاته لتجنب إضاعة الوقت، ولكن بالنظر إلى سجل الأمريكيين، لسنا متفائلين كثيرا بالنتيجة".

