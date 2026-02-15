فتح طرق تصدير زراعية جديدة إلى البرازيل والهند

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن غلام رضا نوري قزالجه، بعد ظهر يوم الأحد، خلال اجتماع عُقد في محافظة مازندران لمراجعة وضع المحافظات الشمالية في سلسلة توريد السلع الأساسية، أنه خلال العام ونصف العام الماضيين، ومن خلال تنظيم السوق، والتحكم في الواردات، وتطوير الدبلوماسية الزراعية، بالإضافة إلى زيادة عدد التجار النشطين بنسبة 25%، تم استحداث طرق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية إلى دول عديدة، منها البرازيل والهند والصين.

وفيما يتعلق بإدارة واردات السلع الأساسية، أوضح قزالجه أنه تم ضبط حجم بعض الأصناف المستوردة دون زيادة، وفي قطاع المشتريات الخارجية وحده، تم تخصيص نحو مليار دولار، أي ما يعادل 9% من الميزانية، وهو رقم كبير.

وأضاف: "خلال الأشهر الماضية، نجحت وزارة الجهاد الزراعي في منع هجر السوق من خلال تصميم نظام متكامل في مجال الإنتاج والتجارة، وقد زاد عدد الفاعلين والتجار في هذا القطاع بنحو 25%". وقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة حيوية السوق وتعزيز سلسلة التوريد.

وأقر وزير الجهاد الزراعي بوجود بعض الضغوط السعرية في السوق، قائلاً: "يجب علينا دراسة الاتجاهات بدقة حتى لا تتكرر المشاكل التي واجهها المزارعون في الماضي، مثل انخفاض الأسعار أو فقدان المنتجات على جوانب الطرق".

وأشار إلى تنمية الصادرات كأحد المحاور الرئيسية لبرامج الوزارة، قائلاً: "من خلال تفعيل الدبلوماسية الزراعية، تم فتح طرق جديدة لتصدير الحمضيات من المحافظات الشمالية إلى دول مثل البرازيل والهند والصين".

كما أشار وزير الزراعة إلى زيادة طاقة نقل البضائع، مضيفاً: "في الأسبوع الماضي، بلغت كمية البضائع المنقولة من الموانئ الشمالية ما يعادل تلك المنقولة من الموانئ الجنوبية، أي حوالي 25 ألف طن، مما يدل على تعزيز البنية التحتية اللوجستية في شمال البلاد".

في هذا الاجتماع، تم بحث عوائق التصدير، والمشاكل المتعلقة بتخليص المدخلات من الجمارك الإقليمية، والحلول لتسهيل عملية توريد وتوزيع السلع الأساسية.

/انتهى/