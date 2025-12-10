إيران وبيلاروسيا تتفقان على إنتاج مشترك للآلات الزراعية وأسمدة البوتاس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا الاجتماع، الذي عُقد بناءً على موافقة الرئيس الإيراني على زيارته السابقة لبيلاروسيا، اتفق الجانبان على أن تُغطي إيران جزءًا من احتياجات بيلاروسيا الغذائية، وفي المقابل، تستورد إيران المواد الخام الزراعية التي تحتاجها إيران من بيلاروسيا.

كما أعلنت إيران استعدادها لتصدير المنتجات الزراعية البيلاروسية إلى دول أخرى.

ومن أهم إنجازات هذا الاجتماع الاتفاق على إنتاج مشترك لأسمدة البوتاس في إيران. وبموجب هذا الاتفاق، سيتم استيراد جزء من أسمدة البوتاس من بيلاروسيا، بينما سيتم تصنيع جزء آخر من سلسلة إنتاجها محليًا.

ونظرًا للإمكانيات الصناعية لبيلاروسيا، تم الاتفاق على مواصلة التوريد والإنتاج المشترك للآلات الزراعية الثقيلة، بما في ذلك الجرارات والحصادات والشاحنات والجرارات فائقة الثقل، بالتعاون مع شركات إيرانية مثل شركة إيران لتصنيع الجرارات.

وقد قيّم وزير الزراعة ووزير الصناعة في بيلاروسيا هذه الاتفاقيات كخطوة عملية نحو تطوير التعاون الثنائي والاستفادة من القدرات التكاملية للبلدين لتحقيق المنفعة المتبادلة.

