نائب قائد القوات البحرية بالحرس الثوري: السفن الأجنبية تحت سيطرتنا الاستخباراتية الكاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه العميد أكبر زادة صرح يوم الثلاثاء خلال حفل اختتام دورة تأهيل أئمة الجمعة والجماعات في محافظة هرمزكان في جنوب ايران، مستعرضاً آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومؤكداً على طبيعة الحرب النفسية والإعلامية التي يشنها أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن القسم الأكبر من التأجيج الإعلامي والتصريحات التي يدلي بها المسؤولون الأميركيون يمكن تحليلها في إطار الحرب النفسية.

وأشار إلى أن التصريحات التي تصدر عن مسؤولين أميركيين، بما في ذلك ترامب، تُفسر في الغالب على أنها تهدف إلى بث الرعب وإشاعة اليأس وإرباك حسابات الرأي العام.

وأكد المساعد السياسي للقوات البحرية للحرس الثوري أن السبيل الوحيد للانتصار هو التمسك بالله سبحانه وتعالى، قائلاً إن الشعب الإيراني، بإيمانه الإلهي، لن يرهب الاعداء أبداً.

وفي الوقت ذاته، أضاف العميد أكبر زادة أن القوات المسلحة الايرانية تمتلك الاستعداد الكامل لمواجهة أي سيناريو.

وباستعراضه لمواجهات السنوات الماضية، قال المساعد السياسي للقوات البحرية للحرس الثوري إن العدو دخل الميدان في مختلف الساحات منذ انتصار الثورة الإسلامية، لكن حساباته في معظم الأحيان لم تكن متطابقة مع الحقائق على الأرض، وفي كل مرة حاول القيام بإجراء عملي، واجه رداً حاسماً من ايران واضطر إلى التراجع.

وشدد العميد أكبر زادة على المكانة المؤثرة للعلماء ورجال الدين في المجتمع، موضحاً أن رجال الدين يتواجدون في صلب الشعب ويؤدون دوراً حاسماً في تبيين الحقائق وإبطال الحرب النفسية التي يشنها العدو. وكلما تعزز التماسك والوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي، ازداد إخفاق العدو في تحقيق أهدافه.

/انتهى/