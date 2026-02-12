  1. إيران
١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٣٠ م

 تفكيك خلية إرهابية مسلحة في محافظة خراسان الرضوية

أعلن جهاز الأمن في محافظة خراسان الرضوية عن تحديد وتفكيك خلية إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيمات موالية للنظام الملكي السابق، وذلك في عملية استخباراتية نوعية.

وأفادت وكالة مهر للأنبا، أن هذه الخلية المدربة كانت قد تورطت في تنفيذ عمليات إرهابية مسلحة أسفرت عن استشهاد أحد عناصر قوات حفظ الأمن. وأضاف البيان أن عناصر الخلية كانوا يخططون، من داخل مخبأ، لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين بهدف إثارة الفوضى وإيقاع قتلى.

وأشار البيان إلى أن عناصر استخبارات الحرس الثوري تمكنوا من محاصرة المخبأ واعتقال عناصر الخلية بعد تبادل لإطلاق النار.

وتابع جهاز الاستخبارات في خراسان الرضوية: إن المعتقلين لعبوا دوراً مؤثراً في عمليات تخريب ومهاجمة منشآت عامة وعسكرية، وقد تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم خلال العملية.

