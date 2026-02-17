  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٠:١٧ ص

اعتقال ثلاثة أعضاء منتمين للحركة الملكية جنوب طهران

أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي في مدينة برند جنوب العاصمة طهران: تم التعرف على ثلاثة أعضاء منتمين للحركة الملكية في عمليات منفصلة، ​​وأُلقي القبض عليهم، وأُودعوا السجن بأمر قضائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي في مدينة برند: بناءً على الإجراءات الفنية والاستخباراتية التي اتخذتها قوات الحرس الثوري المجهولة التابعة لوحدة الاستخبارات، تم التعرف على ثلاثة أفراد منتمين للحركة الملكية الإرهابية، وأُلقي القبض عليهم في عمليات منفصلة.

ووفقًا لهذا التقرير، أُودع المتهمون، وهم رجلان وامرأة، السجن بأمر من السلطة القضائية بعد استكمال المراحل الأولية من التحقيق.

أعلن مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري: إضافةً إلى الأفعال المخالفة للأعراف، فإن أحد هؤلاء الأفراد لديه سجلٌّ في إهانة أهل البيت (عليهم السلام) والأماكن المقدسة.

وأكد البيان أن عملية تحديد العناصر الأخرى ذات الصلة والتعامل معها ستستمر حتى إلقاء القبض على آخر شخص.

جواد ماستری فراهانی

