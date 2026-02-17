اعتقال ثلاثة أعضاء منتمين للحركة الملكية جنوب طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي في مدينة برند: بناءً على الإجراءات الفنية والاستخباراتية التي اتخذتها قوات الحرس الثوري المجهولة التابعة لوحدة الاستخبارات، تم التعرف على ثلاثة أفراد منتمين للحركة الملكية الإرهابية، وأُلقي القبض عليهم في عمليات منفصلة.

ووفقًا لهذا التقرير، أُودع المتهمون، وهم رجلان وامرأة، السجن بأمر من السلطة القضائية بعد استكمال المراحل الأولية من التحقيق.

أعلن مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري: إضافةً إلى الأفعال المخالفة للأعراف، فإن أحد هؤلاء الأفراد لديه سجلٌّ في إهانة أهل البيت (عليهم السلام) والأماكن المقدسة.

وأكد البيان أن عملية تحديد العناصر الأخرى ذات الصلة والتعامل معها ستستمر حتى إلقاء القبض على آخر شخص.

