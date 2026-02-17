برلمانی ایرانی: القضية النووية هي محور المفاوضات الحالية فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة صحفية، أشار عباس مقتدائى، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، إلى مفاوضات إيران الأخيرة في جنيف، قائلاً: ستُعقد هذه الجولة من المفاوضات بوساطة عُمانية، وقد حُدد مكان انعقادها بالتنسيق مع الوسيط العُماني.

وأضاف: لطالما سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعبير عن آرائها وحماية مصالحها الوطنية، ولم تذهب الى القضايا الهامشية قط في المفاوضات، والقضية النووية هي محور المفاوضات الحالية فقط، ولا توجد قضايا أخرى على جدول الأعمال.

قال مقتدى: بالنظر إلى تاريخ الخداع والتضليل في السياسة الخارجية الأمريكية، يجب على إيران أن تدخل المفاوضات بحذر شديد حتى لا تنشأ أي مشاكل للبلاد.

وأضاف: لقد أساءت الولايات المتحدة استخدام مؤسسات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحاولت ممارسة ضغوط عسكرية في مفاوضات سابقة، لكنها لم تنجح.

وفيما يتعلق بشروط إيران للتوصل إلى اتفاق نووي، قال مقتدائى: يجب على الجانب الأمريكي رفع العقوبات، وإيران مستعدة أيضاً لتعديل نسبة التخصيب وفقاً للاتفاق مقابل الامتيازات التي ستحصل عليها.

وأكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: إيران الآن في موقف أقوى من ذي قبل، وفي حال وجود أي غش من جانب الطرف الآخر، ستكون قادرة على استخدام جميع إمكانياتها للدفاع عن مصالحها الوطنية.

/انتهى/