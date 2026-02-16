عراقجي يلتقي نظيره العُماني في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، التقى مساء اليوم الاثنين مع نظيره العُماني،بدر البوسعيدي في جنيف واجرى محادثات معه.

وخلال هذا اللقاء، تم شرح وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وملاحظاتها بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات.

وأشاد وزير الخارجية بالمساعي الحميدة لعُمان ووزير الخارجية العُماني في دفع المسار الدبلوماسي الحالي، مؤكداً عزم إيران وجديتها في توظيف الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق النتائج المرجوة، وذلك لضمان المصالح والحقوق المشروعة للشعب الإيراني، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير خارجية سلطنة عمان إلى العلاقات الودية والطويلة الأمد بين سلطنة عمان وإيران، ودور إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيزهما، وأشاد بثبات إيران في مواصلة المسار الدبلوماسي، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الجولة من المفاوضات ناجحة.