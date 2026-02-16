رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلتقي عراقجي في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها التقت ميرجانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في جنيف.

وصلت وزر الخارجية الايراني و الوفد المرافق له الى العاصمة السويسرية صباح اليوم الاثنين لعقد الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة باستضافة السفارة العمانية والتقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد عراقجي لدى وصوله الى جنيف عبر منشور له على منصة اكس: "سألتقي اليوم برفقة خبراء نوويين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة فنية معمقة.

وأضاف: سألتقي أيضاً بوزير الخارجية العماني، السيد بدر البوسعيدي قبل بدء المفاوضات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الايراني: لقد جئت إلى جنيف بمبادرات حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مبينا: "ما ليس مطروحا على الطاولة إطلاقاً: الاستسلام للتهديدات".

