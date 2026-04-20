المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: سيتم الرد على القرصنة المسلحة التي يقوم بها الجيش الأمريكي قريباً

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أن المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء المركزي صرّح في بيان: "انتهكت الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار، ومارست القرصنة البحرية بإطلاقها النار على سفينة تجارية إيرانية في مياه بحر عُمان، وتعطيل نظام ملاحتها بإنزال عدد من عناصرها الإرهابية على سطحها".وأضاف: "نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد سريعاً على هذه القرصنة والسطو المسلح الذي ارتكبه الجيش الأمريكي".