١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٢:٣٥ م

الحكومة الايرانية: المفاوضات جارية والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد

صرحت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني ان المفاوضات والاستعداد الدفاعي استراتيجيتان متكاملتان لحماية مصالح البلاد، تُنفذان في آن واحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انها أشارت المتحدثة باسم الحكومة الايراني خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الثلاثاء، الى تطورات الاوضاع على الصعيدين الدبلوماسي و العسكري: "أجرى السيد عراقجي مقابلة مع مراسل التلفزيون الإيراني في جنيف أمس، وقدم توضيحات حول سير المفاوضات ومراحلها. واليوم، عُرض تقرير عن المناقشات والعملية في اجتماع مجلس الحكومة".

وأضافت مهاجراني: النقطة المهمة هي أن موضوع المفاوضات والاستعداد الدفاعي استراتيجيتان متكاملتان لحماية مصالح البلاد، والحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتُنفذان في آن واحد.

وأوضحت: في الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات وتجري، تكون القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، وقد تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة وفقًا للمتطلبات الأمنية.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية للمفاوضات، تقرر أيضًا أن يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية التوضيحات اللازمة ويجيب على الأسئلة ذات الصلة.

