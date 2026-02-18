الحكومة الايرانية: المفاوضات جارية والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انها أشارت المتحدثة باسم الحكومة الايراني خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الثلاثاء، الى تطورات الاوضاع على الصعيدين الدبلوماسي و العسكري: "أجرى السيد عراقجي مقابلة مع مراسل التلفزيون الإيراني في جنيف أمس، وقدم توضيحات حول سير المفاوضات ومراحلها. واليوم، عُرض تقرير عن المناقشات والعملية في اجتماع مجلس الحكومة".
وأضافت مهاجراني: النقطة المهمة هي أن موضوع المفاوضات والاستعداد الدفاعي استراتيجيتان متكاملتان لحماية مصالح البلاد، والحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتُنفذان في آن واحد.
وأوضحت: في الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات وتجري، تكون القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، وقد تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة وفقًا للمتطلبات الأمنية.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية للمفاوضات، تقرر أيضًا أن يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية التوضيحات اللازمة ويجيب على الأسئلة ذات الصلة.
