  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:١٥ ص

وزير الخارجية الايراني يغادر جنيف عائدا إلى طهران

وزير الخارجية الايراني يغادر جنيف عائدا إلى طهران

غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية جنيف عائدا إلى طهران بعد مشاركته في الجولة الثانية من المحادثات النووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، جنيف متوجهاً إلى طهران مساء الثلاثاء بعد مشاركته في الجولة الثانية من المحادثات النووية.

وقال عن هذه المحادثات: "شهدت هذه الجولة من المحادثات مناقشات جادة للغاية مقارنة بالجولة السابقة، وساد جوٌّ أكثر إيجابية. طُرحت أفكارٌ عديدة، ونوقشت بجدية".

وأكد عراقجي: "لقد أُحرز تقدمٌ جيد مقارنة بالجولة الأولى من المحادثات. لدينا الآن صورة أوضح لما يجب القيام به. لدى كلا الجانبين مواقف تحتاج إلى تقريب، ولكن على الأقل لدينا الآن مجموعة من المبادئ التوجيهية للمضي قدماً".

/انتهى/

رمز الخبر 1968521
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات