وزير الخارجية الايراني يغادر جنيف عائدا إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، جنيف متوجهاً إلى طهران مساء الثلاثاء بعد مشاركته في الجولة الثانية من المحادثات النووية.

وقال عن هذه المحادثات: "شهدت هذه الجولة من المحادثات مناقشات جادة للغاية مقارنة بالجولة السابقة، وساد جوٌّ أكثر إيجابية. طُرحت أفكارٌ عديدة، ونوقشت بجدية".

وأكد عراقجي: "لقد أُحرز تقدمٌ جيد مقارنة بالجولة الأولى من المحادثات. لدينا الآن صورة أوضح لما يجب القيام به. لدى كلا الجانبين مواقف تحتاج إلى تقريب، ولكن على الأقل لدينا الآن مجموعة من المبادئ التوجيهية للمضي قدماً".

/انتهى/