  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٧:١٩ م

وزير الخارجية العماني: المفاوضات بين ايران وامريكا اختتمت بتحقيق تقدم جيد

وزير الخارجية العماني: المفاوضات بين ايران وامريكا اختتمت بتحقيق تقدم جيد

صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بان المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اختتمت بتحقيق تقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والمسائل الفنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال في تصريح له: المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اختتمت بتحقيق تقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والمسائل الفنية.

واضاف وزير الخارجية: اجتماعاتنا اتسمت بروح بناءة حيث بذلنا معاً جهوداً جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل لاتفاق نهائي.

واشار البوسعيدي انه حظيت مساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتقدير كبير.

ولفت وزير الخارجية العماني إلى انه لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به وغادر الطرفان الاجتماع بخطوات واضحة قبل الاجتماع المقبل.

رمز الخبر 1968515

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات