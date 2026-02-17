وزير الخارجية العماني: المفاوضات بين ايران وامريكا اختتمت بتحقيق تقدم جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال في تصريح له: المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اختتمت بتحقيق تقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والمسائل الفنية.

واضاف وزير الخارجية: اجتماعاتنا اتسمت بروح بناءة حيث بذلنا معاً جهوداً جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل لاتفاق نهائي.

واشار البوسعيدي انه حظيت مساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتقدير كبير.

ولفت وزير الخارجية العماني إلى انه لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به وغادر الطرفان الاجتماع بخطوات واضحة قبل الاجتماع المقبل.