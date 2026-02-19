منظمة البيئة الايرانية لدول المنطقة: عسكرة الخليج الفارسي تُهدد الأمن البيولوجي والغذائي للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت منظمة حماية البيئة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن البيئة هي الضحية الصامتة للصراعات، وحذرت دول المنطقة من عواقب "تزايد العسكرة" في الخليج الفارسي وبحر عُمان، وما يترتب على ذلك من آثار محتملة وفعلية على بيئة المنطقة والعالم.

وجاء هذا التحذير في رسالة موجهة إلى وزراء البيئة في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عُمان.

وجاء في الرسالة: "يلعب الخليج الفارسي وبحر عُمان، باعتبارهما منطقتين تتميزان بخصائص بيئية فريدة وهشة، دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي والاقتصادي والبيولوجي لملايين السكان في المنطقة. وأي حالة من عدم الاستقرار أو نزاع عسكري في هذه المنطقة يؤثر بشكل مباشر على النظم البيئية البحرية، والتنوع البيولوجي، وموارد المياه والتربة، وجودة الهواء، وصحة الإنسان."