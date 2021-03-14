روحاني : لابد من ايجاد التوازن التنموي في شرق البلاد وغربها

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في مراسم البدء بتنفيذ المشاريع الوطنية لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة شدد روحاني على أهمية التركيز على المشاريع التنموية شرق البلاد ، مشيرا الى أن هذه المناطق لم تنل حقها من التنمية بسبب الظروف الطبيعية الصعبة كالتصحر.

ووصف روحاني مشاريع ايصال المياه الى المحافظات المركزية في البلاد بانها مشاريع تاريخية كبيرة ، كما تطرق الى مشروع ايصال المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان الى محافظة خراسان الجنوبية ومشهد الامام الرضا (ع).

واكد روحاني اهمية مشاريع تحلية مياه البحر ونقلها الى داخل البلاد ، لكنه اشار الى اشكال اساسي في هذا الأمر وهو أنه في حال تحلية المياه فأن المخلفات تعود مرة اخرى الى مياه الخليج الفارسي وهذا مايؤثر سلبا علي البيئة .

واوضح روحاني ان وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية كبيرة في مجال حماية البيئة في الخليج الفارسي ، مشيرا الى ان دول جنوب الخليج الفارسي تعمل على تحلية المياه وتعيد مخلفات التصفية الى الخليج الأمر الذي يتطلب متابعة هذا الأمر والقيام باعمال كبيرة بهدف حماية البيئة.

وشدد روحاني على أنه اصدر توجيهاته لوزيري الصناعة والطاقة ورئاسة مؤسسة حماية البيئة على أن مشاريع تحلية المياه يجب ان تكون مشروطة بعدم اعادة مخلفات التصفية الى مياه الخليج الفارسي.

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