معرض القرآن الكريم الدولي في طهران یبدأ أعماله مساء اليوم الجمعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم افتتاح المعرض الدولي الثالث والثلاثون للقرآن الكريم رسمیا غدا السبت 21 شباط/فبراير، بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "عباس صالحي"، وعدد من الشخصيات الثقافية والسياسية في قاعة اجتماعات بالعاصمة طهران، إلا أن أبواب المعرض ستفتح أمام الراغبين عصرا اليوم الجمعة.

وقال نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي لشؤون القرآن الكريم حجة الإسلام "حميد رضا أرباب سليماني"، في مؤتمر صحفي للمعرض الدولي الثالث والثلاثين للقرآن الكريم: سيقام المعرض هذا العام في 11 قسما للعرض وثلاثة أقسام للمتاجر في 70 فئة فرعية، بما في ذلك الفعاليات والأكشاك المتخصصة في 14 منطقة.

وأضاف: تم اختيار شعار "إيران في ملاذ القرآن" ليكون محورًا لمضمون وخطاب معرض هذا العام، وذلك بعد عقد اجتماعات ومشاورات متخصصة مع شخصيات وناشطين في مجال القرآن الكريم في البلاد، ومراعاة للظروف الراهنة.

وسيقام القسم الدولي من المعرض كما في السنوات السابقة، وحتى الآن تمت دعوة دول مثل إندونيسيا ومصر وعُمان وتركيا وباكستان والبحرين والصين وأفغانستان والجزائر ورومانيا والعراق والبوسنة وكازاخستان وتونس للمشاركة في المعرض.

كما يقام المعرض في الفترة 21 شباط إلى 15 مارس في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران.

