  1. إيران
  2. الثقافة
٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٥٥ ص

معرض القرآن الكريم الدولي في طهران یبدأ أعماله مساء اليوم الجمعة

معرض القرآن الكريم الدولي في طهران یبدأ أعماله مساء اليوم الجمعة

يبدأ اليوم الجمعة، المعرض الدولي الثالث والثلاثون للقرآن الكريم في مصلى الإمام الخميني (ره) بالعاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم افتتاح المعرض الدولي الثالث والثلاثون للقرآن الكريم رسمیا غدا السبت 21 شباط/فبراير، بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "عباس صالحي"، وعدد من الشخصيات الثقافية والسياسية في قاعة اجتماعات بالعاصمة طهران، إلا أن أبواب المعرض ستفتح أمام الراغبين عصرا اليوم الجمعة.

وقال نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي لشؤون القرآن الكريم حجة الإسلام "حميد رضا أرباب سليماني"، في مؤتمر صحفي للمعرض الدولي الثالث والثلاثين للقرآن الكريم: سيقام المعرض هذا العام في 11 قسما للعرض وثلاثة أقسام للمتاجر في 70 فئة فرعية، بما في ذلك الفعاليات والأكشاك المتخصصة في 14 منطقة.

وأضاف: تم اختيار شعار "إيران في ملاذ القرآن" ليكون محورًا لمضمون وخطاب معرض هذا العام، وذلك بعد عقد اجتماعات ومشاورات متخصصة مع شخصيات وناشطين في مجال القرآن الكريم في البلاد، ومراعاة للظروف الراهنة.

وسيقام القسم الدولي من المعرض كما في السنوات السابقة، وحتى الآن تمت دعوة دول مثل إندونيسيا ومصر وعُمان وتركيا وباكستان والبحرين والصين وأفغانستان والجزائر ورومانيا والعراق والبوسنة وكازاخستان وتونس للمشاركة في المعرض.

كما يقام المعرض في الفترة 21 شباط إلى 15 مارس في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران.

/اتهى/

رمز الخبر 1968582
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات