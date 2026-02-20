https://ar.mehrnews.com/news/1968595/ ٢٠/٠٢/٢٠٢٦، ٧:١٠ م رمز الخبر 1968595 الدولية الأمريكيتان الدولية الأمريكيتان ٢٠/٠٢/٢٠٢٦، ٧:١٠ م المحكمة العليا تلغي جزءًا كبيرًا من تعريفات ترامب الجمركية ألغت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، جزءًا كبيرًا من التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويُعدّ هذا القرار ضربة قوية لسياسات ترامب الاقتصادية. رمز الخبر 1968595 کپی شد محتوى ذات صلة قاضية فيدرالية تصدر أمرًا قضائيًا نهائيًا يمنع ترامب من استخدام القوة العسكرية ترامب يصف قرار المحكمة العليا بأنه وصمة عار مخاوف من إقدام "ترامب" على قمع الصحفيين والصحفيين المعارضين عوامل رئيسية فی تذبذب موقف نتنياهو؛ من عملية طوفان الأقصى إلى عدوان الـ 12 یوما سمات المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب التعريفات الجمركية
