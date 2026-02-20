المحكمة العليا تلغي جزءًا كبيرًا من تعريفات ترامب الجمركية

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، جزءًا كبيرًا من التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويُعدّ هذا القرار ضربة قوية لسياسات ترامب الاقتصادية.