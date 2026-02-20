  1. الدولية
ترامب يصف قرار المحكمة العليا بأنه وصمة عار

انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اليوم الجمعة، قرار المحكمة العليا في أمريكا بإلغاء التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها على معظم دول العالم العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المستوردة، معتبرةً أن استخدامه لقانون الطوارئ الوطني لم يكن مبررًا.

وخلال اجتماع مع حكام الولايات في البيت الأبيض، وصف "ترامب" القرار الصادر في وقت سابق اليوم، بأنه "وصمة عار"، وفقًا لما نقلته وسائل الاعلام .

وكان ‌من المتوقع أن تدر رسوم ترامب الجمركية على مدى العقد المقبل عائدات للولايات المتحدة بتريليونات الدولارات.ولم تقدم إدارة ترامب بيانات عن تحصيل الرسوم الجمركية منذ 14 ديسمبر كانون الأول.

لكن تقديرات خبراء في مبادرة نموذج بن-وارتون للموازنة خلصت إلى أن ‌المبلغ الذي تم ‌تحصيله من رسوم ترامب الجمركية بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية تجاوز 175 مليار دولار.

