الرئيس بزشكيان: الشعب الإيراني لا ينخدع بالأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس بزشكيان إلى مطار جرجان الدولي صباح الخميس ضمن برنامج زيارات الحكومة للمحافظات، وكان في استقباله الرسمي ممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة غلستان، والمحافظ، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، ووفد من المسؤولين التنفيذيين.

تهدف الزيارة إلى إجراء مسح ميداني لقضايا المحافظة وإمكانياتها، والالتقاء بمختلف شرائح المجتمع، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاقتصادية والبنية التحتية.

بحسب البرنامج المعلن، سيحضر الرئيس اجتماع المجلس الإداري للمحافظة خلال هذه الزيارة، ثم سيناقش، من خلال حضوره لقاءً مع النخب والناشطين الاقتصاديين وممثلي مختلف الفئات، أهم مطالب وهموم أهالي غلستان.

وخلال حفل إطلاق الخطط التنفيذية للمحافظة، أشار مسعود بزشكيان الى الحضور الجماهيري الكبير في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي اقيمت امس الاربعاء في انحاء البلاد، وقال أن الشعب الإيراني أثبت في هذا الحدث العظيم أنه لا ينخدع بالأجانب، وأنه حاضر بقوة و برؤيته الخاصة.

وأضاف، مؤكدًا على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المسؤولين: "علينا أن نكون خدامًا حقيقيين للشعب، وأن نعمل معًا على حل المشكلات القائمة".

وشدد الرئيس قائلًا: "لسنا بصدد السعي وراء الشهرة أو السلطة، وسنبذل قصارى جهدنا لحل مشاكل الشعب".

وفي سياق آخر من كلمته، تطرق بزشكيان إلى قضية الطاقة الحيوية، قائلًا: "ما دامت الطاقة غائبة، فالتنمية لا معنى لها. يجب علينا توفير الطاقة للمنتجين".

