الرئيس بزشكيان: إيران تعلق الآمال على شبابها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مراسم تكريم الفائزين في الأولمبياد الدولي للعلوم اليوم السبت؛ اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان "ان ايران تحتاج الى من يشعر بآلام الشعب ويبذل علومه ومعرفته وكل وجوده لحل مشاكله، وانتم ايها الشباب تستطيعون ذلك على الرغم من انها مسؤولية ثقيلة."

وتوجه الرئيس بزشكيان للفائزين بميداليات الاولمبياد الدولي للعلوم مهنئا اياهم وأسرهم والمدراء والمسؤولين الذين بذلوا جهودا كبيرة في هذا الشأن، قائلا: "انتم في بداية نجاحكم وتألقكم العالمي، حاولوا ان تحلوا مشاكل وطنكم اينما وكيفما وجدت وان تقدموا الخدمات بشتى انواعها سواسية لجميع شرائح مجتمعكم ."

وبالاشارة الى ان الشباب معروفين بنخبة البلاد،اوضح بزشيكان انه يجب على هؤلاء الشباب إضفاء الطابع المؤسسي على الاهتمام بمساعدة الناس، مضيفا انه يجب ان يتم بناء الوطن بعلم ومعرفة الشباب وعزيمتهم، لنرتقي دائما بايران الى القمم الشامخة مؤكدا على ان خدمة الشعب والوطن يجب ان تكون الشغل الشاغل لجميع المسؤولين.

كما اشار بزشكيان الى كتاب 1989 (سقوط الإمبراطورية الروسية في أوروبا الشرقية) ، والذي يتناول في جزء منه :"أنه قيل لكثير من العلماء آنذاك، أنه سيطلق سراحهم من السجن ويتم اعطاءهم المال والتسهيلات بشرط أن يغادروا بلادهم، لكن العلماء رفضوا ذلك وقالوا انهم سيصلحون بلادهم وهم بالسجن ومن عليه ان يرحل هم المسؤولين المقصرين."

ورأى بزشكيان انه يجب تعزيز مهارات العمل كفريق ومن واجب الحكومة توفير منصة لهذه القضية، مشيرا الى ان كل المشاكل لها حلول مختلفة يجب الاستفادة من القدرات والفرص المتاحة للعثور على هذه الحلول.

وتابع الرئيس الايراني مشيرا الى ان الحكومة مستعدة لتزويد الشباب المستعد والمؤهل بالمنصات اللازمة للنمو والارتقاء وحل مشاكل الشعب ،داعيا اياهم إلى التحلي بخلق الإيمان وان يجلبوا المجد والفخر لإيران.

هذا وتقام مراسم تكريم الفائزين بميداليات الأولمبياد الدولي للعلوم كل عام بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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