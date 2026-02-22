أنصار الله تحذر الأنظمة العربية من المؤامرة الكبرى التي تحيكها أمريكا وإسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء أصدر المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بيانًا مساء أمس ردًا على التطورات الأخيرة في المنطقة، بدءًا من العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على لبنان، وصولًا إلى التصريحات الفاضحة لسفير الولايات المتحدة لدى الأراضي المحتلة بشأن دعم بلاده لتوسيع الأراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني وسيادته على الدول العربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلن البيان أن أنصار الله تدين بشدة المجزرة الدموية التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة البقاع اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد بيان أنصار الله أن تصريحات مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة لدى الأراضي المحتلة، الفاضحة تجاوزت كل حدود اللياقة الدبلوماسية، وكشفت عن دعم أمريكا الصريح لأحلام الصهيونية في توسيع الأراضي التي يحتلها على حساب احتلال فلسطين والدول العربية.

/انتهى/